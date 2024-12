Il Genoa risponde ad A-Cap: “Smentiamo fermamente. Ci tuteleremo dalla diffusione di notizie false”

“Il Genoa smentisce fermamente quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione e si riserva di agire nelle sedi competenti per la tutela dei propri interessi e avverso la diffusione di notizie false o inesatte”. Così in una nota la società rossoblù commenta una notizia di Bloomberg.com che riportava una dichiarazione di un portavoce di A-Cap secondo cui la proprietà del club è in mano alla società americana di assicurazioni che è creditrice nei confronti della holding di Miami 777 Partners, ex proprietaria del Genoa.

“Questa presunta vendita è stata eseguita senza la conoscenza, l’approvazione o le firme degli azionisti del club e senza i rappresentanti del consiglio degli azionisti del club. Qualsiasi tentativo di rappresentare falsamente lo status del Genoa sarà contestato con vigore dagli azionisti del club” così ha dichiarato secondo Bloomberg un portavoce di A-Cap. Sabato scorso si era tenuta l’assemblea degli azioni del Genoa che aveva deliberato la revoca dei consiglieri di amministrazione Wander, Pasko e Weiss, componenti di 777 Partners e un aumento di capitale che ieri è stato sottoscritto dall’imprenditore rumeno Dan Sucu che è diventato in questo modo il primo azionista del club rossoblù con il 77% delle azioni. Ai 777 è rimasta una quota minoritaria.

Foto: sito ufficiale