Il Genoa rimonta da 0-2 a 2-2 a Brescia, il pari è di Pinamonti su rigore

Finisce 2-2 la sfida fra Brescia e Genoa del Rigamonti. Il Grifone spinge sin da subito e, al ’10, il Brescia sfonda sulla destra col solito Sabelli, trovando Alfredo Donnarumma. Il bomber non sbaglia. Tre minuti più tardi, addirittura, Sampirini trova anche il raddoppio. La partita sembra chiusa ma, al ’37, uno scontro in area di rigore fra Papetti e Romero porta Irrati a fischiare il calcio di rigore. Proteste da pare del Brescia ma, intanto, dal dischetto, Iago Falque non sbaglia. La rimonta, si completa nella ripresa: brutto fallo di Dessena al ’70 in area di rigore, con Andrea Pinamonti che non sbaglia dal dischetto.

Venerdì 26 giugno

21:45 Juventus-Lecce 4-0 (Dybala, Ronaldo, Higuain, De Ligt)

Sabato 27 giugno

17:15 Brescia-Genoa 2-2 (Donnarumma, Sabelli – Iago Falque, Pinamonti)

19:30 Cagliari-Torino

21:45 Lazio-Fiorentina

Domenica 28 giugno

17:15 Milan-Roma

19:30 Napoli-Spal

19:30 Sampdoria-Bologna

19:30 Sassuolo-Verona

19:30 Udinese-Atalanta

21:45 Parma-Inter

CLASSIFICA: Juventus* 69; Lazio 62; Inter 58; Atalanta 54; Roma 48; Napoli 42; Parma 39; Milan 39; Verona 38; Cagliari 35: Bologna 34; Sassuolo 33; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa* 26; Lecce* 25; SPAL 18; Brescia* 18.

*una partita in più

Foto: profilo Twitter ufficiale Genoa CFC