Il Genoa non vuole rischiare e conferma l’arrivo di De Rossi

05/11/2025 | 10:51:07

Il Genoa non aspetta più e anticipa l’arrivo di Daniele De Rossi, come anticipato da Sportitalia ieri subito dopo le 23, senza dover trascorrere qualche altro giorno di riflessione fino alla sosta. A maggior ragione nella delicatissima settimana che porta alla sfida contro la Fiorentina, incrocio che inciderà non poco dal punto di vista psicologico. E lo fa soprattutto perché De Rossi, che aveva rinunciato al Clasico Boca–River per dare disponibilità al club rossoblù, avrebbe potuto avere altre proposte da valutare, ci sarebbe stato il rischio di un rimescolamento di carte rispetto a una scelta già fatta. Il Genoa aveva sondato anche Paolo Vanoli, proprio nelle ore successive all’esonero di Vieira, ma ha ripiegato su DDR che firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il tandem Murgita–Criscito è durato una sola partita, ma ha dato un contributo importante perché ha sbloccato il Genoa in casa del Sassuolo con la prima vittoria stagionale. De Rossi sarà in tribuna nell’esordio contro la Fiorentina, dovendo scontare una giornata di squalifica che risale ai tempi della Roma.

Foto: sito Roma.

