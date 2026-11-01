Il Genoa non si ferma: Osmajic e Messias, al Lecce non basta Maleh

01/11/2026 | 19:58:11

Al Via del Mare di Lecce va in scena una partita ricca di pathos ed emozioni. Il Genoa, reduce da due vittorie consecutive, ha dato un’impronta chiara al match, trovandosi sul doppio vantaggio dopo mezz’ora. Prima ha aperto le marcature Osmajic, al quarto gol in campionato, grazie a una zampata con cui ha trafitto Falcone sfruttando un assist teso di Messias. Proprio il brasiliano ex Milan, al 28esimo, raddoppia scartando l’estremo difensore salentino, rendendo vano il salvataggio del difensore del Lecce. Quando la squadra di Di Francesco sembrava all’angolo, fischiata anche dai suoi tifosi, ha trovato il gol che ha accorciato le distanze con una punizione calciata da Maleh e deviata dalla barriera. Il Genoa, entrato in confusione, si fa pareggiare allo scadere del primo tempo, ma la rete viene annullata per un tocco di mano di Stulic. Nella ripresa è il Lecce a fare la partita e in più occasioni sfiora il pari, impedito dalle parate di Bijlow. Termina 1-2 per il grifone.

Foto: X Genoa