Il Genoa nel destino di De Rossi: quel pari con espulsione che gli costò la panchina della Roma

05/11/2025 | 12:34:24

È ormai certo il ritorno di Daniele De Rossi in Serie A sulla panchina del Genoa. Per il tecnico si tratterà della sua terza esperienza in panchina: la prima fu alla SPAL nel 2022, terminata dopo appena 17 partite e 3 vittorie, con l’esonero arrivato nel febbraio 2023. La seconda esperienza è stata invece alla Roma, iniziata nel gennaio 2024 subentrando a José Mourinho, e coronata con la conquista della semifinale di Europa League poi persa contro il Bayer Leverkusen.

Nel giugno 2024 De Rossi ha rinnovato il contratto con il club giallorosso, ma il prolungamento non è bastato a evitargli l’esonero, arrivato dopo poche giornate dall’inizio della nuova stagione. L’avventura si è chiusa proprio dopo il pareggio della Roma contro il Genoa del 15 settembre 2024, squadra nella quale ora è pronto a ripartire.

In quella partita De Rossi era stato anche espulso nei minuti finali, per doppia ammonizione dovuta alle proteste in occasione di un contatto che ha visto Pellegrini rimanere a terra. Poco dopo, De Winter ha segnato il gol che ha regalato ai rossoblù il pareggio e che ha condannato il tecnico giallorosso all’esonero il 18 settembre 2024. La squalifica dovrà ancora essere scontata, e per questo il tecnico assisterà dalla tribuna alla sua gara d’esordio con il nuovo club.

Foto: Instagram De Rossi