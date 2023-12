Il Genoa ferma la Juve: Gudmundsson risponde al rigore di Chiesa, è 1-1

La Juventus si ferma a Marassi, in casa del Genoa, la gara finisce 1-1. A un rigore di Chiesa ha risposto Gudmundsson . Gara sbloccata da un rigore di Federico Chiesa, che si è procurato al 28′ e realizzato, dopo che il portiere lo aveva steso, in uscita. Juve che ha aspettato il Genoa all’inizio, per poi provare a ripartire. Al quarto d’ora, Chiesa prova di destro, ma colpisce l’esterno della rete. Chance anche per il Genoa, su alcuni calci piazzati, un salvataggio di Gatti in area e un paio di conclusioni da fuori di Malinovskiy.

Nella ripresa, Gilardino inserisce subito dentro Ekuban. Mossa che si rivela vincente. L’attaccante al 47′, spizza di testa per Gudmundsson che insacca. Juve che si riversa subito in attacco. I bianconeri reclamano un rigore clamoroso non fischiato. per un fallo di mani,. i di un difensore del Genoa, non rilevato da Massa e dal VAR.

Assalto bianconero che all’89’, ha una chance clamoroso con Bremer, ma si salva il Genoa con una grande parata di Martinez.

Finisce 1-1 a Marassi. La Juve non riesce a scavalcare l’Inter, fermandosi a -1 dai nerazzurri. Per il Genoa punto importante per la lotta salvezza.

Foto: twitter Genoa