Il Genoa espugna San Siro. A Marassi la Samp vince in rimonta

E’ la domenica delle genovesi, dentro e fuori casa. Anche se poco cambia quando sugli spalti a mancare è proprio pubblico. Il Genoa espugna San Siro e ritrova un successo fondamentale nella corsa salvezza firmato da Pandev e Cassata nel primo tempo. Nella ripresa ha provato a suonare la carica Ibra, accorciando le distanze, ma il Genoa con sacrificio è riuscito a portarsi a casa la seconda vittoria esterna della stagione. Cade per la quarta volta tra le mura amiche il Milan in un periodo di rivoluzione tra i vertici in casa rossonera. A Marassi la Sampdoria vince in rimonta ed evita proprio i che i cugini rossoblu sorpassino in classifica. Al gol di Zaccagni nel primo tempo ha risposto nella ripresa la grande doppietta di Quagliarella prima al 77esimo per il pareggio con freddezza a tu per tu con il portiere e poi proprio nei minuti finali dal dischetto. I blucerchiati hanno chiuso in 10 per l’espulsione di Linetty al 95esimo che, però, non ha compromesso il risultato.

26^ giornata

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

20:45 Napoli-Torino 2-1 (18′ Manolas, 81′ Di Lorenzo, 90’+1 Edera)

Domenica 1 marzo

15:00 Lecce-Atalanta 2-7 (17′ Donati, 22′ 54′, 62′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati, 47′ Ilicic)

18:00 Cagliari-Roma 3-4 (28′, 89 Joao Pedro, 29′, 41′ Kalinic, 64′ Kluivert, 75′ Gaston, 81′ Mkhitaryan)

Domenica 8 Marzo

12:30 Parma-Spal: 0-1 (79′ Petagna rig.)

15:00 Sampdoria-Verona (32′ Zaccagni, 77′, 86′ rig. Quagliarella)

15:00 Milan-Genoa (7′ Pandev, 41′ Cassata, 77′ Ibrahimovic)

18:00 Udinese-Fiorentina

20:45 Juventus-Inter

Lunedì 9 Marzo

15:00 Sassuolo-Brescia

Classifica: Lazio 62; Juve* 60; Inter** 54; Atalanta 48; Roma 45; Napoli 39; , Milan, H. Verona 36; Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo**, Fiorentina* 29; Torino*, Udinese*, Sampdoria 27; Genoa, Lecce 25; ; Spal 18; Brescia* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Foto: Twitter Sampdoria