Il Genoa è rinato: i tre punti contro il Venezia valgono oro

Il Genoa è completamente rinato. Con l’arrivo di Vieira, infatti, il salto del Grifone è stato clamoroso e anche la classifica dimostra ciò. I rossoblù, dopo la vittoria contro il Venezia, si trovano all’undicesimo posto, a quota 30 punti in classifica. Dunque, un distacco importante dalla zona retrocessione che si trova a 10 punti di distanza. Questo non può far altro che mettere tranquillità alla compagine ligure che dovrà continuare su questa scia, senza commettere l’errore di sottovalutare le gare che verranno. Situazione completamente diversa, invece, per il club dei lagunari che vedono sempre più la Serie B come un qualcosa di concreto. Sono 5 i punti che li separano dalla zona salvezza, attualmente rappresentata dall’Empoli.

FOTO: Instagram Vieira