Il Genoa a secco paga anche il mercato in ritardo di Diego Lopez

05/09/2026 | 11:33:32

Il Genoa ha collezionato 0 punti in tre partite, di sicuro non un bottino da tramandare. De Rossi dice di non essere preoccupato, avrà ragione lui perché la stagione è molto lunga. Ma di sicuro il Genoa paga il mercato in ritardo e deficitario del direttore sportivo Diego Lopez che la sera prima di Norton-Cuffy all’Hull City negava (a chi glielo chiedeva) la semplice idea per chiudere l’operazione poche ore dopo. E poi si è precipitato sul mercato degli svincolati per prendere Ehizibue, ulteriormente conferma della sua improvvisazione con un campionato al via già da due giornate. Quindi, probabilmente ha ragione De Rossi quando dice non essere preoccupato, la speranza è che il Genoa in campo sia meno superficiale e inadeguato del direttore sportivo Lopez.

Foto: x genoa