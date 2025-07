Il Galatasaray resta a Milano: nuovo vertice per Osimhen

11/07/2025 | 11:58:03

Un volo di rientro programmato per stamattina ma che la delegazione del Galatasaray non ha preso. I dirigenti turchi hanno deciso di restare a Milano, in agenda un nuovo incontro con il Napoli per sbloccare la vicenda Osimhen, dopo la no stop di ieri sera che non ha ancora portato agli accordi. L’obiettivo del Galatasaray è quello di arrivare alla definizione, evidentemente ha una strada per dare le garanzie bancarie che il Napoli ha chiesto. E i rapporti tra i club sono tali che si può continuare a trattare per 75 milioni anche se la clausola valevole per l’estero è scaduta. Non è quello il problema, la necessità è un’altra: tutte le garanzie per liberare Osimhen, destinazione Galatasaray.

Foto: sito Galatasaray