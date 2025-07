Il Galatasaray in trattativa con l’Inter per Çalhanoglu: il turco sempre più lontano da Milano

05/07/2025 | 11:59:11

Dopo la precoce eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, Hakan Çalhanoglu è finito al centro delle critiche, anche da parte del capitano Lautaro Martínez. Come riportato da L’Équipe, il Galatasaray ha avviato i contatti ufficiali con l’Inter per riportare il centrocampista turco in patria. Il club di Istanbul punta a chiudere l’operazione nelle prossime settimane. Restano da definire i dettagli economici, ma l’addio del regista sembra ora sempre più probabile.

Foto: Instagram Inter