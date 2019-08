Il Galatasaray conferma: “Al via la trattativa con la Roma per Nzonzi”

In seguito ai rumors relativi già alla giornata di ieri, il Galatasaray conferma con un comunicato sul proprio sito ufficiale di aver avviato i contatti con la Roma per il trasferimento di Steven Nzonzi: “Sono state avviate trattative formali con la AS Roma per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi nel nostro club“.

Foto: twitter Roma