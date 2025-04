Il futuro incerto di Tonali: l’entourage ammette che il Trasferimento al Newcastle ha generato malcontento

Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle United è stato un tema caldo al momento della sua ufficialità e, alla luce delle recenti dichiarazioni di un suo rappresentante, sembra che la sua carriera abbia raggiunto un nuovo punto di svolta. Mecacci, ospite del podcast di Sportitalia “Di tutto un pod”, ha commentato il controverso passaggio del centrocampista italiano in Premier League.

Il capitolo Premier League

Tonali ha lasciato il Milan per approdare nel nuovo club inglese nel 2023, con una cifra di trasferimento di circa 60 milioni di euro. Il suo arrivo in Premier League è stato accompagnato da grandi aspettative, ma anche da un certo malcontento da parte dei tifosi rossoneri.

Il centrocampista italiano ha recentemente segnato un gol nella semifinale della Carabao Cup contro la squadra di Eddie Howe, oltre a mettere in mostra buone prestazioni contro Brentford e Southampton in Premier League. Tuttavia, il suo rapporto con i tifosi italiani rimane complesso. In patria, soprattutto tra i sostenitori del Milan, il suo trasferimento è stato vissuto come un vero e proprio tradimento.

Non è stato un passaggio indolore per Tonali, il cui trasferimento è stato visto da molti come repentino e inaspettato. “Capisco il malcontento,” ha dichiarato Mecacci, riferendosi alla delusione dei tifosi milanisti. “Un ragazzo cresciuto con la fede rossonera è stato ceduto come fosse un piatto d’argento. Ma anche questa è stata una scelta, dettata dalla volontà di mettersi alla prova in un nuovo contesto”.

Il legame con l’Italia

La situazione di Tonali è particolare, considerando il suo forte legame con il Milan. Il centrocampista è stato sommerso di messaggi sui social da parte di tifosi che gli chiedono insistentemente di tornare “a casa”.

Mecacci ha lasciato intendere che, nonostante la sua attuale avventura in Premier League, un ritorno in Italia sia solo una questione di tempo: “Finché avrà spazio in Inghilterra, resterà lì. Ma un ritorno in Serie A sembra quasi inevitabile”.

Tuttavia, il suo procuratore, Giuseppe Riso, ha chiarito che, almeno per il momento, un rientro in Italia è altamente improbabile: “Nessun club di Serie A può permettersi di acquistarlo adesso”. Un’affermazione che evidenzia il crescente divario economico tra la Premier League e il campionato italiano.

Crescita attraverso le avversità

Mecacci ha definito Tonali “un diamante grezzo” del calcio italiano, sottolineandone la crescita e la forza di volontà. “È incoraggiante vedere un giocatore che ha dovuto superare tante difficoltà,” ha dichiarato, ricordando il percorso del centrocampista fin dai suoi esordi con il Brescia.

Il cammino di Tonali è stato tutt’altro che lineare: dagli inizi a Brescia al sogno realizzato con il Milan, fino al passaggio al Newcastle e alla successiva sospensione per il caso scommesse. Una carriera segnata da alti e bassi, che ne ha messo alla prova il carattere e la determinazione.

Conclusione

Mentre i tifosi del Newcastle lo accolgono con entusiasmo, in Italia rimangono dubbi e perplessità. Da un lato, Tonali è apprezzato in Premier League per il suo impegno e il suo talento, dall’altro, il suo legame con il Milan e il calcio italiano rende difficile ignorare la possibilità di un ritorno.

Se il calcio italiano dovesse tornare a essere economicamente competitivo, la domanda non sarà più se Tonali tornerà, ma quando. Fino ad allora, continueremo ad ammirare il suo talento tra due mondi calcistici diversi, in attesa di capire quale sarà la prossima svolta della sua carriera.

Foto: sito Naewcastle