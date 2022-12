Il futuro di Vranckx si gioca nel 2023, palla al Milan

Il Milan ha costruito un organico di tutto rispetto nel corso del calciomercato estivo, l’obiettivo principale sarà confermare il titolo conquistato nello scorso maggio. Non tutti gli uomini di Pioli però riescono ad incidere, complice anche un minutaggio piuttosto carente. Aster Vranckx è uno dei calciatori meno impiegati dal tecnico rossonero ad esempio, il centrocampista arrivato dal Wolfsburg, ha collezionato soltanto 4 presenze: il costo del cartellino però impone al club milanese una riflessione, visti i 12 milioni investiti sul classe 2002. Il giovane calciatore belga può essere schierato come trequartista, soluzione utile al Milan per innescare magari la forza di Olivier Giroud. Longilineo e dotato di una discreta velocità, Vranckx sembra giocare per il suo futuro nel corso del 2023, questa seconda parte di stagione potrà ribaltare il giudizio su di lui o concedergli una nuova opportunità per scoprire un talento nascosto. All’interno di una linea verde della politica rossonera, questo profilo potrebbe diventare una scommessa vinta dalla dirigenza.