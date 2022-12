Il futuro della Sampdoria ancora incerto: Merlyn Partners si ritira

La Sampdoria non ha ancora definito ufficialmente quello che sarà il suo futuro societario, da mesi le voci sulla cessione del club doriano si rincorrono e ci sarebbero importanti novità in merito alla presenza di Merlyn Partners all’interno della trattativa. Come riportato da ANSA, il fondo inglese si sarebbe ritirato dalla corsa all’acquisizione del club e avrebbe rinunciato all’aumento di capitale per le casse della Sampdoria. La trattativa sembrerebbe ora bloccata poiché non si sarebbe raggiunto l’accordo sull’abbattimento del capitale sociale, entro il 5 gennaio, data designata per la prossima assemblea degli azionisti. Dunque Merlyn Partners rinuncia al ruolo di azionista di minoranza, si attendono sviluppi sul futuro del club ligure.

foto: sito ufficiale UC Sampdoria