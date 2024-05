Il Frosinone vince a Monza e riapre la corsa salvezza. L’Udinese si salva al 104′ con l’Empoli (1-1). Sassuolo in B dopo 11 anni

Pomeriggio thrilling in Serie A, per le due gare delle 15, per la corsa salvezza. Primo verdetto che arriva dppo queste due partite, ovvero Sassuolo che retrocede in B dopo 11 anni consecurtivi in massima serie.

Finisce 1-1 a Udine, una gara clamorosa con finale thrilling. A Udine gara bloccata, come ovviamente previsto, nessuna delle due vuole scoprirsi e lasciare spazi all’avversaria. L’Empoli è quella che però ha più bisogno dei tre punti e ci prova all’inizio. Al 39′, passa in vantaggio l’Empoli. Maleh insacca, ma il check del VAR rileva un fallo in attacco dei toscani. Gol annullato ma tra enormi polemiche. Al 59′ arriva la chance più clamorosa per l’Udinese. E’ Davis a provarci, di testa da pochi metri, ma non inquadra la porta. Gara che si trascina sullo 0-0, ci prova l’Empoli nel finale, va Niang, ma non inquadra la porta. Attenzione però al minuto 89. Cambiaghi in area anticipa Samardzic che lo falcia. Calcio di rigore per i toscani. Va dagli 11 metri Niang, che non sbaglia. Vantaggio pesantissimo dell’Empoli. Ci sono 8 minuti di recupero, Assalto all’arma bianca dell’Udinese. Si salva l’Empoli, ma attenzione al 98′. Accade di tutto in area di rigore. Guida va al VAR e fischia il calcio di rigore per i friulani, evidente falloi di Fazzini dopo un salvataggio sulla linea del portiere. Dagli 11 metri al 104′ è proprio Samardzic a non sbagliare per l’1-1 che è pesantissimo per i friulani.

A Monza, gara delicatissima per il Frosinone che deve vincere per riaprire del tutto la corsa salvezza. I laziali partono subito bene, al 10′ vantaggio pesantissimo, è Cheddira di testa a trovare il vantaggio dei laziali. Al 26′ vicino al raddoppio la compagine di Di Francesco, con Harroui che sfiora al rete. Poi esce il Monza, che con Colpani al 46′ centra il palo e mette i brividi ai ciocari. Nella ripresa, ancora Monza pericoloso, assalto di lombardi, ma il Frosinone tiene bene e con le unghie e con i denti, difende l’1-0. Nel finale, ancora chance per il Monza, con Colpani, ma si salva il Frosinone che vince 1-0. Prima vittoria esterna per i ciociari in campionato, all’ultima occasione, ma pesantissima.

In virtù dei due risultati, il Frosinone sale a 35, Verona e Udinese sono a 34, Empoli a 33. La prossima ci sarà proprio Frosinone-Udinese, senza possibilità di calcoli per entrambe.

Foto: twitter Udinese