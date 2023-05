Il Frosinone torna in Serie A dopo 4 anni! Tris alla Reggina e promozione conquistata con tre giornate di anticipo

Il Frosinone torna in Serie A! Gli uomini di Fabio Grosso non falliscono il match-point con la Reggina e sono la prima squadra promossa nella massima serie italiana di questa stagione. Una promozione mai in discussione: 71 punti in 35 partite, 54 gol fatti e 21 subiti e comando della classifica mantenuto dalla nona giornata. Questa sera il successo per 3-1 sulla Reggina con le firme di Borrelli, Insigne e Caso per coronare, finalmente, la promozione. Il Frosinone torna in Serie A, un traguardo che mancava, ormai, da quattro anni (stagione 2018-2019). Mentre per il tecnico Grosso è la prima promozione in massima serie.

Foto: Instagram Frosinone