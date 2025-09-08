Il Foggia può sorridere: accolto il ricorso contro la penalizzazione

08/09/2025 | 15:46:39

Buone notizie per il Foggia. La Corte Federale d’Appello ha difatti accolto il ricorso della società rossonera contro la penalizzazione inflitta di 3 punti. Il comunicato: “LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE, composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello – Presidente, Salvatore Lombardo – Componente, Vincenzo Barbieri – Componente, Domenico Luca Scordino – Componente, Sergio Della Rocca- Componente (Relatore)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

Visti i reclami numero 0020/CFA/2025-2026 proposto dalla società Calcio Foggia 1980 S.r.l. in data 12.08.2025 e numero 0021/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Michele Bitetto in data 12.08.2025; Relatore all’udienza dell’08.09.2025, tenutasi in parte in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Filippo Pandolfi per i reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; sono presenti altresì il Prof. Vincenzo Vito Chionna, amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Bari e il Dott. Silvestro Carbotti, Procuratore speciale della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., ha pronunciato il seguente:

DISPOSITIVO

Riuniti i reclami in epigrafe li accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. e il Sig. Michele Bitetto. Dispone la comunicazione alle parti con PEC”.

Foto: sito Foggia

