Il Foggia non ci sta: “Retrocessione illegittima, pronti a ogni ricorso”

Lucio Fares, presidente del Foggia, ha annunciato tramite il sito ufficiale dei rossoneri che la società continuerà a tutelare i propri diritti, dopo la decisione di retrocedere il club pugliese in seguito all’assegnazione al Palermo di 20 punti di penalizzazione: “Quella decisione è illegittima come ribadito dal Tar e dal Coni. Interesse gruppi imprenditoriali? Continuiamo a lavorare, poi vediamo come evolverà la situazione. C’è la possibilità di una B a 22 squadre. Percorreremo tutte le strade per tutelarci e siamo pronti a ogni ricorso”.