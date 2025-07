Il Flamengo vince, nessun minuto per Wesley. Felipe Luis: “Non è nelle giuste condizioni per giocare. Credo che andrà via”

21/07/2025 | 09:49:07

Nella notte in Brasile si è giocata la sfida Flamengo-Fluminense che ha visto la vittoria dei rossoneri per 1-0. Nessun minuto in campo per Wesley, obiettivo della Roma, che è rimasto in panchina. A fine partita ha parlato di lui e di una possibile partenza il tecnico Felipe Luis. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ho vissuto la situazione che sta vivendo lui, l’ansia di sapere cosa succederà nel futuro della sua vita. Non si tratta solo della carriera. Il giocatore è ansioso, preoccupato e noto che non è nella condizione mentale migliore per giocare. Nonostante ciò, si è messo a disposizione della squadra in caso di necessità, ho parlato con lui e sta bene. Ma ovviamente non è facile concentrarsi con tutto quello che ha in testa. Sto cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile. C’è una possibilità concreta che se ne vada. E, se ciò dovesse accadere, cercheremo un sostituto. Ma è una questione che riguarda la dirigenza”.

Come raccontato, la Roma ha messo il giocatore nel mirino e il brasiliano aspetta solo l’ Italia, lo ha fatto capire anche tramite indizi social. E’ il primo nome sulla lista di Gasperini, che lo seguiva già ai tempi dell’Atalanta. Valutazione di circa 30 milioni, la Roma si è avvicinata ma deve ancora limare qualcosa. La Roma lo aspetta.

Foto: Instagram Wesley