Il Flamengo esulta ancora: dopo la Libertadores è campione del Brasile

04/12/2025 | 11:55:47

Altro trionfo nella notte per il Flamengo. La squadra in cui militano gli ex juventini Danilo e Alex Sandro, ha superato 1-0 il Cearà grazie alla rete messa a segno da Samuel Lino (ex Atletico Madrid). Per i rossoneri si tratta dell’ottavo titolo della loro storia. Una settimana di festa per il Flamengo che fa doppietta, sempre ai danni del Palmeiras, che aveva battuto nella finale di Copa Libertadores. Palmeiras che deve accontentarsi del secondo posto, a -5 dal Flamengo.

Foto: Instagram Danilo