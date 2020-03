Il Flamengo annuncia: “Jorge Jesus negativo al secondo test per COVID-19”

L’allenatore portoghese del Flamengo, Jorge Jesus, è risultato negativo al secondo test per il Coronavirus, due giorni dopo il primo tampone che, a questo punto, si è rivelato un falso postivo. “Il Flamengo informa che i nuovi esami sostenuti dal tecnico Jorge Jesus confermano un risultato negativo al COVID-19. – ha comunicato il club brasiliano – Il club ringrazia tutta la Nazione Rossonera per il supporto mostrato al mister in questi giorni.” Il tecnico 65enne era in quarantena da quasi una settimana.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-negra ao Mister nos últimos dias. #CRF — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) March 18, 2020

Link: profilo Twitter ufficiale CR Flamengo

Foto: Record