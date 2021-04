Il figlio di Pirlo: “Non volevo fare la vittima, bisogna condannare determinate frasi”

Il figlio di Andrea Pirlo, Nicolò, ha deciso di pubblicare un messaggio per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine dopo le offese che ha ricevuto sui social a seguito dei negativi risultati che la Juve sta ottenendo con suo padre in panchina.

“Ciao a tutti. Volevo ringraziare tutte e dico tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno mandato anche un semplice messaggio. Siete stati tantissimi, purtroppo non sono riuscito a leggerli tutti e a ringraziarvi uno per uno. L’intenzione del mio post su Instagram non era quella di passare da vittima, bensì quella di sensibilizzare e soprattutto far forza a tutte le persone che come me ricevono questi tipi di messaggi. Dobbiamo avere il coraggio e la forza di condannare determinate frasi, perché non è proprio accettabile. Queste cose devono finire qua. Un saluto a tutti”.

