Il FIFA The Best si assegna stasera: ecco giocatori e allenatori candidati alla vittoria

Al Teatro alla Scala di Milano saranno assegnati questa sera i premi FIFA The Best, riconoscimenti rivolti ai migliori allenatori e giocatori della passata stagione. Lo scorso anno a trionfare tra i calciatori fu Luka Modric, lo stesso poi premiato da France Football con il Pallone d’Oro. Quest’anno il centrocampista del Real Madrid dovrà lasciare il posto a uno tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Virgil Van Dijk, terzo incomodo con i numeri giusti per riuscire addirittura a battere i due marziani che gli contenderanno il titolo. Tra gli allenatori sono arrivati in finale i due finalisti di Champions Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino, assieme al loro rivale in campionato Pep Guardiola. Ci sarà però spazio anche per i premi femminili, con le statunitensi Rapinoe e Morgan che se la vedranno con l’inglese Bronze. Questi intanto i candidati alla vittoria del titolo nelle sue quattro categorie:

The Best FIFA Men’s Player

Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda)

Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo)

The Best FIFA Men’s Coach

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

The Best FIFA Women’s Player

Lucy Bronze (Lione/Inghilterra)

Alex Morgan (Orlando Pride/USA)

Megan Rapinoe (Reign FC/USA)

The Best FIFA Women’s Coach

Jill Ellis (USA)

Phil Neville (Inghilterra)

Sarina Wiegman (Olanda)

Foto: twitter FIFAcom