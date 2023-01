Il Ferraris ricolmo d’amore per Vialli e Mihajlovic

Nel pre partita di Sampdoria-Napoli sono numerosissimi i messaggi d’amore dello stadio Ferraris per dire addio a Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Risaltano dunque striscioni come: “Esempio per questo calcio, storia della nostra maglia… Grazie di tutto Sinisa”. “Bomber, campione, leggenda”. Il tutto all’interno di una cornice di pubblico blucerchiata che si stringe commossa intorno ai suoi per la sfida agli azzurri.

foto: sito comune di Genova