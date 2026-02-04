Il Fenerbahce vuole Nunez: contatti con l’Al-Hilal

04/02/2026 | 19:26:06

Secondo il giornalista Ben Jacobs, il Fenerbahce avrebbe una richiesta per l’attaccante dell’Al-Hilal. Sono in corso colloqui per un possibile prestito dell’attaccante uruguaiano, anche se nulla è stato ancora deciso, con le discussioni tra club che vanno avanti. Nunez si è unito all’Al-Hilal la scorsa estate. In 16 partite nella Saudi Pro League, ha segnato sei gol e fornito quattro assist. Nunez è sbarcato in Arabia lo scorso giugno dopo una trattativa che vi abbiamo raccontato. Adesso che Benzema è divenuto un nuovo giocatore dell’Al-Hilal potrebbe ridursi lo spazio del centravanti, corteggiato dai turchi.

foto x al hilal