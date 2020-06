Il Fenerbahce risponde a Kruse: “Non abbiamo debiti con lui, ci difenderemo”

Nella giornata odierna, il tedesco Max Kruse ha risolto unilateralmente il suo contratto con il Fenerbahce a causa di presunti mancati pagamenti durante l’ultimo periodo. In serata, è arrivata la risposta del club turco: “La nostra società non ha debiti con il calciatore prima della pandemia. Per quanto riguarda i pagamenti in seguito allo stop per il Coronavirus, abbiamo provato a trattare con lui come richiesto dalla FIFA e dalla Federcalcio ma non abbiamo ottenuto risposta. In questo contesto, la risoluzione è ingiusta e infondata. L’argomento verrà spostato davanti al giudice sportivo con il club che si difenderà dalle accuse e punterà a fare il meglio nell’interesse della squadra e della società”.

Foto: Bild