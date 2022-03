Il Fenerbahce mette fuori rosa Ozil: “Non sapevo nulla, mi hanno detto di non presentarmi agli allenamenti”

Il Fenerbahce ha comunicato ieri che Mesut Ozil e Ozan Tufan sono stati esclusi dalla rosa della prima squadra.

Una decisione che il club turco non ha motivato e che ha colto di sorpresa il trequartista tedesco ex Arsenal, che ha così analizzato la vicenda: “Il Fenerbahce mi ha messo fuori rosa. Non sapevo nulla. Ero in Germania per trascorrere qualche giorno libero, al ritorno ho chiamato per conoscere l’orario degli allenamenti ma mi hanno detto che non dovevo presentarmi. Ora vedremo come muoverci con il mio agente per capire il da farsi”.

Foto: Twitter Fenerbahce