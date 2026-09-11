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Il Fenerbahce convince Kartal a restare

11/09/2026 | 20:54:22

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Dopo le dimissioni presentate nella giornata di ieri, al termine del match contro la Roma, dal tecnico del Fenerbahçe, Ismail Kartal, successivamente respinte dal presidente Aziz Yıldırım, e in seguito all’assenza di Kartal agli allenamenti odierni, la situazione in casa Fenerbahçe si è stabilizzata.
Il club turco ha rilasciato una nota con la quale ha confermato la permanenza del tecnico:
Il nostro allenatore capo, il signor İsmail Kartal, è tuttora al suo posto.
La nostra squadra proseguirà la preparazione in vista della partita contro il Gaziantep FK con una sessione di allenamento domani alle 11:30, sotto la guida del nostro allenatore İsmail Kartal.
Con la presente informiamo il pubblico”.
Foto: X Fenerbahce