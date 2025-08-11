Il Fenerbahce cerca la rimonta nei playoff di Champions. Mourinho: “Ai tifosi ho chiesto l’Inferno”

11/08/2025 | 21:13:22

José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato alla vigilia della gara dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. All’andata in Olanda, vittoria degli olandesi.

Così ha parlato Mou: “Penso ancora che il passaggio del turno sia al 50 e 50. Siamo all’intervallo. C’è ancora un’altra partita da 90 minuti da giocare. Giochiamo in casa. Dopo la prima partita ho detto ‘inferno’. I nostri tifosi, quando vogliono, possono creare un’atmosfera molto difficile per gli avversari. Anche noi abbiamo giocato in un’atmosfera difficile in trasferta, c’era un bel clima. Non posso dire che questo sia un vantaggio da solo, ma è comunque un elemento importante per chi gioca in casa”.

E infine: “Non sapevo che tre giocatori fossero infortunati, ma se guardiamo i nomi che avete citato, anch’io potrei dire che ho giocatori infortunati dall’Under 18. I nomi citati sono giocatori che non giocano. Non penso che questo rappresenti un vantaggio per noi, ma è stato positivo il rinvio della nostra partita. Abbiamo potuto concentrare tutta l’attenzione sulla partita di domani. Non penso che questo sia stato un aspetto negativo per il Feyenoord”.

Foto: X Fenerbahce