Il Fenerbahce annuncia l’assenza di mister Tedesco: “È attualmente in cura per una grave infezione”

04/03/2026 | 12:40:37

Il Fenerbahce ha rilasciato un comunicato sulle condizioni del proprio tecnico Domenico Tedesco.

Questa la nota del club:

“Il nostro allenatore, Domenico Tedesco, è attualmente in cura per una grave infezione.

Pertanto, non potrà guidare la nostra squadra nella partita del Gruppo C della Ziraat Turkey Cup contro il Gaziantep.

Il vice allenatore Zeki Murat Göle sarà alla guida della squadra per questa partita.

È previsto che l’allenatore Domenico Tedesco torni in panchina per la partita contro il Samsunspor di questo fine settimana.

Queste informazioni sono fornite per la consapevolezza del pubblico”.

Foto: Instagram personale