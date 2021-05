IL FATTORE YILMAZ

L’esperienza paga. E in casa Lille ne sono testimoni: Burak Yilmaz, a 35 anni, sta trascinando a suon di gol la squadra di Galtier alla vittoria della Ligue 1. Un’impresa unica se si pensa alla faraonica rosa del PSG, che ha sempre dominato questo campionato, e che quest’anno dovrà con molta probabilità farsi da parte. In classifica, ad oggi, avanti c’è il Lille con tre punti di vantaggio, proprio sui parigini, a due giornate dalla fine e con un sogno che si avvicina sempre di più per Yilmaz e compagni.

In Turchia è soprannominato “Kral“(re, in italiano). Burak è uno che i gol li ha sempre fatti: marcatore di 187 reti nella Super Lig turca, in carriera ne ha segnati oltre 200. Nato ad Antalya il 15 luglio del 1985, si è formato nel settore giovanile del locale Antalyaspor. Dopo diverse avventura poco soddisfacenti, nel febbraio del 2010 il Trabzonspor scommette su di lui. E Yilmaz in quel di Trebisonda non delude: in 2 anni è andato a segno ben 55 volte in 75 partite. Il Galatasaray fiuta l’affare e ne ufficializza l’acquisto il 19 luglio del 2012: in giallorosso Burak riesce finalmente a consacrarsi ai massimi livelli. In quattro stagioni realizza 78 gol, 10 dei quali in Champions League, e vince anche molti titoli quali Super Lig, Coppe di Turchia e altrettante Supercoppe. Oltre a ciò, a livello personale, vince anche due titoli di capocannoniere del campionato turco.

Poi per ragioni di portafoglio, il 16 febbraio 2016, passa al Beijing Guoan nella Chinese Super League: per 8 milioni di euro. Conclude la stagione con 11 gol in 17 partite. Nell’anno seguente realizza 8 gol in 11 presenze. Termina l’esperienza in Cina e nel 2017 torna in patria per vestire nuovamente la maglia del Trabzonspor dove segna altri gol: 23 in 25 partite ed è il vice-capocannoniere della Süper Lig 2017-2018.

Nel gennaio del 2019, Yılmaz, torna a vestire la maglia del Beşiktaş, club con il quale aveva giocato dal 2006 al 2008 con scarsi risultati. Questa volta l’esperienza con i bianconeri di Istanbul sarà dominante: Burak è un mattatore assoluto della squadra e in 18 mesi mette a segno 24 gol in 40 presenze.

Dopo una carriera passata a giocare in patria, Yilmaz nell’estate 2020 sposa il progetto Lille e per lui si spalancano le porte della Ligue 1. In Francia, sta vivendo una seconda giovinezza. Considerato un innesto brillante grazie anche al suo rapporto presenze-gol che è il migliore in assoluto per un giocatore turco in Francia: ha all’attivo 15 reti e tante prestazioni convincenti. “È un vero marcatore”, ha detto il suo allenatore Galtier che ha lodato anche le sue qualità tattiche: “Abbiamo un sacco di giocatori giovani, tecnici intorno a lui. Spesso è ben posizionato ed è molto bravo davanti alla porta”.

E se per il Lille, il sogno Ligue 1 è possibile, un grande merito va dato al “Re Turco”.

FOTO: Twitter Yilmaz