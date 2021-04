Il dt del Venezia sullo stop della Serie B: “Avremmo preferito giocare, ma ci adegueremo”

In seguito alla decisione della Lega di Serie B di fermare per due settimane il campionato cadetto, attraverso il Corriere del Veneto ha detto la sua il direttore dell’area tecnica del Venezia, Paolo Poggi: “Non avevamo una posizione granitica in merito. Prendiamo atto di quello che è stato deciso: tutti avremmo voluto evitare uno stravolgimento simile, ma è stato deciso così e ci adeguiamo. Non credo, però, possa essere un vantaggio per recuperare gli infortunati, avremmo preferito scendere in campo”.