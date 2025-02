Il dt del Twente su Salah-Eddine: “Un’offerta irrifiutabile”

Tra i colpi di mercato della Roma qullo più rapido e inatteso è stato quello di Salah-Eddine. I giallorossi, infatti, avevano bisogno di un terzino e hanno deciso di puntare fortemente il calciatore del Twente. A parlare del trasferimento, ai microfoni di Tubantia, è stato Arnold Bruggink, direttore tecnico del Twente. Queste le sue parole: “Tutto è avvenuto molto rapidamente. A volte arriva un’offerta che non puoi semplicemente rifiutare. Lui è cresciuto in modo eccezionale nella scorsa stagione ed è proprio ciò che ha portato al trasferimento. Un grande riconoscimento per il nostro lavoro, soprattutto perché un giocatore del Twente è andato in un club prestigioso come la Roma. Gli auguriamo tanto successo nella sua nuova avventura in Italia”.

FOTO: X Roma