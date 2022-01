Il ds Spors su Shevchenko: “Nessun miglioramento nel gioco e nei risultati”

Il general manager Johannes Spors ha commentato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport l’esonero di Shevchenko, arrivato con una nota ufficiale ieri mattina.

Queste le parole del manager dei rossoblù: “Esonero di Shevchenko? Quando si cambia allenatore fa sempre male. Ho parlato molto con lui, la comunicazione tra noi non è stata un problema. Sfortunatamente, non c’è stato un miglioramento nel nostro gioco e i risultati, che per noi sono troppo importanti, non sono arrivati”.

Foto: Twitter Genoa