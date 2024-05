Il ds Rossi saluta il Sassuolo dopo 14 anni: “Ho vissuto un sogno grazie alla famiglia Squinzi”

Intervenuto in conferenza stampa, l’ormai ex direttore sportivo del SAssuolo, Giovanni Rossi, ha così salutato il club neroverde dopo 14 anni: “Ho fatto 14 anni qui, ho avuto la fortuna di lavorare con grandi persone che mi hanno insegnato, mi hanno migliorato come uomo e professionista. Ci tengo a ringraziare personalmente proprio di cuore tutta la famiglia Squinzi: mi ha permesso di vivere un sogno e di crescere esponenzialmente come professionista. Ci tenevo a metterci la faccia. Sono felice per quanto fatto ma al tempo stesso arrabbiato per come è finita“.

Foto: sito Sassuolo