Il ds Marroccu lascia il Genoa: addio consensuale con il club

Notizia che rimbalza da Genova: Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Grifone. A comunicarlo è la stessa società ligure che ha ufficializzato il divorzio con una nota ufficiale. Marroccu era sbarcato a Genova a dicembre per rimpiazzare Stefano Capozucca. Si tratta di un addio consensuale. All’ormai ex direttore sportivo giungono anche gli auguri del patron: “Il presidente Enrico Preziosi ringrazia il direttore sportivo per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate durante il proficuo lavoro svolto”.

Foto: Genoa Twitter