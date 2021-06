Il ds dell’AZ Alkmaar conferma: “Trattativa in corso con l’Atalanta per Koopmeiners. Ma non è ancora chiusa”

Il direttore sportivo dell’AZ Alkmaar, Max Huiberts, ha confermato una trattativa anticipata dalla nostra redazione, ovvero quella con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, centrocampista mancino, con grande propensione per il gol.

Il ds ha anche confermato quanto già detto, ovvero, come la trattativa sia in stato avanzato ma non c’ è ancora nulla di deciso. Queste le sue parole a Voetbal International: “Sì confermo la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Ma questo non significa che abbiamo chiuso la trattativa”.

Foto: Twitter ufficiale UEFA Europa League