Il ds del Wolfsburg: “Volevamo che Odogu crescesse qui, era convinto che il Milan fosse il passo giusto”

04/09/2025 | 21:15:48

Il dg del Wolfsburg Peter Christiansen ha parlato a Kicker del passaggio di Odogu al Milan: “Volevamo che il giocatore si affermasse qui, non c’erano dubbi. C’era un piano preciso in tal senso, che avrebbe incluso anche un prestito in Germania o altrove per aumentare il minutaggio e favorire la crescita personale. C’è stata una buona comunicazione al riguardo, ma tutto è cambiato completamente quando il Milan lo ha voluto. David e i suoi agenti erano convinti che questo fosse il passo giusto per lui. Gli auguriamo tutto il meglio”.

Foto: Instagram Odogu