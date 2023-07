Il ds del Monchengladbach blinda Ikatura: “Non vogliamo cedere più nessuno”

Il Borussia Monchengladbach vuole tenersi stretto Ko Ikatura, difensore centrale giapponese anel mirino di diversi club. Il direttore sportivo del club tedesco, Roland Virkus, ha infatti negato la possibilità di cedere altri giocatori così importanti nel corso del mercato estivo durante un’intervista rilasciata alla “BILD”.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento, ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza.”

Foto: sito Borussia Monchengladbach