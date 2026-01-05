Il ds del Lipsia: “Sono certo che Schlager non partirà a gennaio”

05/01/2026 | 18:43:34

Marcel Schäfer, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Schlager: “Ho già parlato con lui, sarebbe stato presuntuoso non farlo. A un certo punto è fondamentale avere chiarezza per entrambe le parti, sia per noi che per il giocatore. Bisogna capire se continueremo insieme o se cambieremo strada. Mi auguro che entro gennaio si arrivi a una decisione chiara. Sono assolutamente certo che non partirà a gennaio”.

foto x lipsia