Il ds del Lipsia ai calciatori: “Se qualcuno ha paura, si prenda il tempo che gli serve”

La Bundesliga ripartirà nelle prossime settimane, tuttavia, alcuni calciatori continuano a presentare dubbi e preoccupazioni. Così, Markus Krosche ds del Lipsia, ha voluto lanciare un chiaro messaggio ai suoi calciatori: “Se un calciatore ha dubbi o addirittura paura, noi dobbiamo rispettarlo. Chi vuole capire meglio questa situazione o non vuole allenarsi, può venire a parlare con noi. Il Lipsia è disposto a dare ai calciatori la possibilità di non allenarsi o di prendersi più tempo prima di tornare in campo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale RB Lipsia