Il DS del Lione: “Benzema? Stavamo lavorando già su Openda. Era impossibile per questione contrattuali”

07/09/2026 | 17:45:58

Matthieu Louis-Jean, il direttore sportivo del Lione, ha parlato in conferenza stampa delle presunte voci riguardo a un possibile ritorno di Karim Benzema, attualmente svincolato dopo la parentesi all’Al-Hilal: “Fantasia. Quest’estate c’è stato un contatto con un intermediario. Non è andato oltre, era impossibile con le questioni contrattuali. Non siamo andati oltre, abbiamo dovuto firmare un attaccante in fretta, stavamo lavorando su Openda. È ancora sotto contratto con la Federazione (Saudita). È un giocatore enorme. Non sono andato oltre e non ho parlato con lui”.

Foto: X Ballon d’Or