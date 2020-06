Il ds del Dortmund: “Hakimi? Ci sono stati sviluppi negli ultimi giorni e il Real non voleva perdere soldi”

Intervistato da SKY Sport Deutschland, Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, ha parlato della situazione riguardante Achraf Hakimi: “Abbiamo provato a tenerlo con altre soluzioni, ma il prezzo era troppo alto per noi e il Real Madrid non voleva perdere soldi in alcun modo. Semplicemente ad un certo punto ci siamo resi conto che non potevamo e non volevamo tenerlo qui. Ci sono stati nuovi sviluppi in questi giorni, e la somma del trasferimento sarà sicuramente più alta.”

Foto: MARCA