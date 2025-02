Il ds del Bayern sul rinnovo di Kimmich: “Non possiamo aspettare per sempre, ma gli daremo altro tempo”

Qui di seguito le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl in conferenza stampa, riguardo il rinnovo ancora in bilico del centrocampista Joshua Kimmich.

“Joshua Kimmich compie 30 anni sabato. È un giocatore del Bayern da quasi un decennio. I giocatori sono persone con i propri progetti di vita e non robot. E quando Joshua dice: “L’estate scorsa non riuscivo a immaginare di estendere il mio contratto e ora forse ce l’ho in testa in una certa misura e voglio pensarci” – allora è legittimo per me. Certo che sappiamo che non possiamo aspettare per sempre, ma vogliamo dare a Joshua un po’ di tempo e lasciare che maturi i suoi pensieri sul fatto che il Bayern Monaco è il club in cui vuole continuare. È legittimo. Non voglio dover convincere un giocatore a firmare un contratto, voglio che lo faccia con piena convinzione. Per me, non puoi lavorare secondo il motto: “Hai due giorni, prendi o lascia” – Perché poi, in caso di dubbio, dice: “OK, se mi dai solo due giorni, non posso decidere ora, allora devo dire di no.”

Foto: X Bayern Monaco