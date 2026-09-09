Il DS del Bayern su Musiala: “Ha bisogno di calma. Quando tornerà in campo, spero che la gente lo supporti”

09/09/2026 | 18:15:56

In casa Bayern Monaco tiene banco la situazione legata a Jamal Musiala. Il numero 10 dei bavaresi, nel corso di due gare pre stagionali, si è accasciato al suolo colpito da vertigini e spossatezza. Il tedesco ha spiegato di soffrire di brevi e temporanee assenze dovute a una disfunzione neurologica. Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha detto: “A differenza del pubblico generale, questa situazione fa parte della nostra vita quotidiana da tempo. Per ora, sono ottimista. Le cose stanno evolvendo favorevolmente. Ora è importante dargli la calma di cui ha bisogno. Spero che quando tornerà in campo, l’attenzione torni al calcio, che la gente lo lasci in pace e gli dia il loro supporto”.

Foto: Instagram Musiala