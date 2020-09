Arrivano parole importanti dalla Spagna: il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha confermato l’imminente addio di Arturo Vidal: “Si sta procedendo per la cessione di Vidal, ne approfitto per ringraziarlo per queste stagioni con la nostra maglia”. Frasi importanti che anticipano l’imminente addio del cileno, con l’Inter il pole position per il futuro dell’ex Bayern.

Foto: Twitter personale