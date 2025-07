Il dramma di Matteo Materazzi, la moglie: “Sta combattendo la SLA. Abbiamo bisogno di aiuto”

31/07/2025 | 17:20:03

Triste annuncio da parte di Maura, la moglie di Matteo Materazzi, agente FIFA e fratello dell’ex difensore dell’Inter Marco. Attraverso un messaggio diffuso su Instagram, la donna ha annunciato la battaglia del marito che sta combattendo la SLA: “Sono Maura, la moglie di Matteo un papà di due splendidi ragazzi di 16 e 19 anni. Matteo ha 49 anni e nel settembre 2024 gli è stata diagnosticata una rara mutazione di SLA. Matteo è finito in carrozzina perdendo velocemente anche l’uso delle gambe – ha proseguito la moglie. Ad oggi nemmeno le braccia funzionano più, muove solo un pochino le mani. Purtroppo la malattia sta avanzando molto velocemente e ha da poco preso anche la parte respiratoria. Abbiamo contattato la Columbia University di NY e il Dott. Shneider, pioniere di questa terapia, ma per creare degli ASO adatti a Matteo e a tutti quelli che hanno la stessa mutazione nella stessa variante, servono 1 milione e mezzo di dollari, che ovviamente non abbiamo. Solo col vostro aiuto possiamo sperare di raggiungere queste cifre e magari salvare la vita non solo di Matteo, ma di tutti quelli che vivono la sua condizione. Anche la più piccola cifra è importante perché goccia a goccia si fa il mare. Grazie a chi vorrà sostenere la nostra lotta per la vita”.

FOTO: Instagram Materazzi