Il dramma di Donizete: “La cocaina mi ha rovinato, ho venduto la medaglia di campione del mondo”

Una triste storia quella che giunge dal Brasile: Flavio Donizete, campione del mondo con il San Paolo nel 2005 dopo aver battuto il Liverpool, ha raccontato il suo dramma con la cocaina. “Ne facevo uso come un pazzo e ho perfino venduto la medaglia di campione del mondo per 1100 euro circa. – ha raccontato a GloboEsporte – Li ho sperperati tutti nella cocaina nel giro di due giorni. La cocaina mi ha provocato un attacco di cuore, ma il vizio era impossibile da controllare. Più denaro avevo, più droga volevo. Ne facevo uso come un pazzo. La cocaina mi ha devastato. Avevo tutte le possibilità di avere una buona carriera. Questo è un rimpianto che mi porterò dietro per tutta la vita. Se potessi tornare indietro, cancellerei la prima volta in cui ho assunto cocaina.” Oggi, Donizete si è disintossicato, è svincolato e, a 36 anni, sogna di poter tornare a giocare a calcio.