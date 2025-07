Il dramma dell’ex Roma Julio Sergio: “Mio figlio Enzo è in coma indotto”

27/07/2025 | 16:11:13

L’ex portiere della Roma Julio Sergio ha aggiornato intervenendo su Instagram riguardo alla drammatica situazione del figlio Enzo, colpito nel 2020 da un tumore cerebrale: “Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore”.

foto: Instagram Julio Sergio